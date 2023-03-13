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سيرغي شويغو: العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى غير مسبوق

منذ ساعتين
سيرغي شويغو

سيرغي شويغو

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قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الإثنين إن العلاقات بين بلاده والصين عامل رئيسي لدعم الاستقرار العالمي اليوم، حسبما ذكرت وكالة تاس للأنباء.

ونقلت تاس عن شويغو قوله في برقية إلى تشانغ يو شيا نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية والحليف الوثيق للرئيس الصيني شي جين بينغ “وصلت العلاقات الثنائية بين بلدينا إلى مستوى جديد غير مسبوق وأصبحت ركيزة للاستقرار العالمي في مواجهة التوتر الجيوسياسي المتزايد في العالم”.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن وانغ يي الدبلوماسي الصيني الكبير التقى مع الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو الشهر الماضي، وإن شي قد يسافر إلى روسيا الأسبوع المقبل لحضور قمة مع نظيره الروسي.

    المصدر :
  • رويترز

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