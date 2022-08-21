سيرغي شويغو: روسيا بدأت بإنتاج صواريخ "تسيركون" بكميات ضخمة

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الأحد، عن بدء الوزارة إنتاج صواريخ “تسيركون” فرص الصوتية بكميات ضخمة، وقال شويغو في تصريح لقناة “روسيا 1” إن الوزارة بدأت في إنتاج صواريخ “تسيركون” بكميات ضخمة”.

وأشار إلى أن “الوزارة وقعت في منتدى الجيش 2022 أيضاً عقوداً بقيمة نصف تريليون روبل تقريبا”، وأضاف أن وزارة الدفاع الروسية ستواصل أيضا إنتاج صواريخ “كينجال”.

وكانت فعاليات منتدى “الجيش-2022” في روسيا شهدت الكشف عن العديد من الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة، بعضها لم يتم عرضه للعلن من قبل.

وكشفت شركة Rosoboronexport خلال فعاليات منتدى “الجيش-2022” في روسيا عن نسخة معدلة معدة للتصدير من دبابة T-14 “أرماتا”.

وأشار الخبراء في الشركة إلى أن النسخة المعروضة في المنتدى هي أول نسخة كاملة معدلة من الدبابة تظهر بشكل كامل للعلن، وكانت Rosoboronexport قد استعرضت نموذجا مصغرا عنها في معرض IDEX-2021 الذي عقد العام الماضي في أبوظبي.

وأشار المدير التنفيذي لـ Rosoboronexport ألكسندر مخييف، خلال IDEX-2021 إلى “أن 6 دول أجنبية أظهرت اهتمامها بالحصول على هذه الدبابة”.

وكانت روسيا قد استعرضت دبابة T-14″أرماتا” لأول مرة خلال العرض العسكري المخصص لعيد النصر عام 2015، وتمتاز هذه الدبابة عن دبابات الجيل السابق ببرجها القتالي غير المأهول، وكبسولتها المدرعة التى توفر حماية عالية للطاقم، فضلا عن منظومة “مالاخيت” للحماية الديناميكية، ومجمع الحماية النشط “Afganit” الموجود فيها.

ومن بين أبرز المعروضات التي شهدها المنتدى كانت منظومة ” Centaur” التي طورتها شركة Ruselectronics التابعة لـ “روستيخ”، والتي يمكنها تبعا للخبراء تأمين الاتصالات وتأمين تبادل البيانات عبر الأقمار الصناعية للوحدات العسكرية ووحدات حماية القانون، ودون الاعتماد على أقمار منظومتي GLONASS وGPS.

أما الشيء الآخر الذي لفت انتباه زوار المنتدى فهو المعلومات التي تتعلق بغواصة ” Surrogate” المسيّرة والتي كشف عنها مكتب “روبين” الروسي للتصاميم العسكرية، إذ أشار الخبير العسكري الروسي، دميتري كورنيف إلى “أنه لا يوجد مثيل لتلك الغواصة في جيوش العالم اليوم”.