سيريلانكا تابع.. مطالبة رئيس الوزراء بالتنحي فوراً

بعدما اقتحموا مكتبه، طالب متظاهرون غاضبون رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينغه بالتنحي فوراً.

وبينما أفادت المعلومات بأن المسؤول قدّم استقالته فعلاً، أشارت أخرى إلى أنه أعلن نيته المغادرة بعد تشكيل حكومة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة “أسوشيتيد برس”.

كما فرض ويكرمسينغه، الأربعاء، حظرا للتجوال غرب البلاد، مشدداً على أنه سيقوم بمهام الرئيس غوتابايا راجابكسا الذي فرّ الثلاثاء إلى المالديف.

في حين أطقلت الشرطة السريلانكية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين اقتحموا مكتب رئيس الوزراء وتجمهروا أمامه.

وأتت هذه التطورات بينما تترقب سريلانكا وصول خطاب استقالة الرئيس الفار خلال الساعات القادمة، حيث توقّع الحزب الحاكم استلام خطاب تنحي غوتابايا راجابكسا خلال ساعات.

وأضاف في بيان، الأربعاء، أنه من المتوقع أن يصل خطاب استقالة الرئيس الثلاثاء، يشار إلى أن سريلانكا تعيش واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية.