الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |
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سيريوس.. طائرة مسيرة روسية جديدة تواجه العالم عام 2022

منذ ساعة واحدة
طائرة روسية مسيرة "سيريوس"

طائرة روسية مسيرة "سيريوس"

المصدر: وكالة "نوفوستي" الروسية
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ذكرت وكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء، الثلاثاء، أن الطائرة الروسية المسيرة “سيريوس” ستقوم بأول رحلة لها في وقت لاحق من هذا العام.

ونقلت نوفوستي عن المدير العام لشركة “كرونشتادت” المتخصصة في الطيران غير المأهول، أوليغ شيلوف، قوله إن الطائرة الروسية المسيرة ستحلق في الأجواء في الفترة المتبقية من العام الجاري 2022، دون أن يعطي موعدا محددا.

وكانت الشركة كشفت عن هذا الطراز في عام 2019 في معرض، “أم إيه كي أس” الجوي الدولي الذي استضافته العاصمة الروسية موسكو.

وفي يناير 2022، أعلنت الشركة أن الطائرة المنتظرة ستقلع في مايو، لكن ذلك لم يحدث، وتقول معلومات نشرتها وكالة “تاس” الروسية إن بوسع هذه الطائرة التحليق لمدة تصل إلى 40 ساعة متواصلة، وهي متخصصة في الهجوم والمراقبة.

ويبلغ طول جناحيها 35 مترا، فيما تصل سرعتها إلى 180 كيلومترا في الساعة وتحلق على ارتفاع يصل إلى 12 ألف متر، وبوسع هذه الطائرة الطيران بحمولة قتالية تصل إلى 450 كيلوغراما.

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