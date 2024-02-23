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سيكون له تأثير على الصناعة.. قطر للطاقة تصدر إعلانا "مهما" يوم الأحد

منذ ساعتين
قطر للطاقة

قطر للطاقة

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كشف مصدر مطلع لوكالة رويترز أن شركة قطر للطاقة ستصدر إعلانا يوم الأحد سيكون له تأثير “كبير” على الصناعة.

وقال المصدر “سيكون للإعلان تأثير كبير، و(سيكون) على قدر من الأهمية للصناعة”.

ووقعت شركة قطر للطاقة، وهي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، سلسلة من اتفاقيات التوريد للغاز الذي ستنتجه من توسعة حقل الشمال مع شركاء أوروبيين وآسيويين.

وتهدف الخطط إلى إنشاء ستة مرافق للغاز الطبيعي المسال من شأنها زيادة قدرة قطر على التسييل إلى 126 مليون طن متري سنويا بحلول 2027 من 77 مليونا، ومن الممكن إجراء المزيد من التوسع.

وقال سعد الكعبي الرئيس التنفيذي للشركة لرويترز في ديسمبر كانون الأول إن الشركة تحفر آبارا لتقييم المزيد من الفرص، ومن المقرر تنفيذ المزيد من التوسعات إذا كانت زيادة الطاقة الإنتاجية ممكنة من الناحية الفنية.

وذكرت قطر للطاقة في الدعوة الموجهة للصحفيين يوم الخميس أنه من المقرر إصدار “إعلان مهم للغاية” خلال حدث في الدوحة.

ويعد حقل الشمال في قطر جزءا من أكبر حقل للغاز في العالم والذي تتقاسمه الدوحة مع طهران. وتطلق إيران على الجزء الخاص بها اسم حقل جنوب فارس.

    المصدر :
  • رويترز

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