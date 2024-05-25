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"سيلسو أموريم": سفير البرازيل لن يعود إلى تل أبيب

منذ 33 دقيقة
آخر تحديث: 25 - مايو - 2024 10:00 صباحًا
علم البرازيل

علم البرازيل

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أعلن سيلسو أموريم المستشار الخاص لرئيس البرازيل أن السفير البرازيلي لدى إسرائيل فريدريكو ماير لن يعود إلى تل أبيب بعد استدعائه من قبل رئيس البلاد لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

ونقلت صحيفة O Globo عن أموريم قوله: لا أعتقد أن السفير سيعود إلى تل أبيب بعد أن تعرض لإهانة شخصية تهين البرازيل… أرادوا إذلال بلادنا”.

وفي فبراير الماضي ذكرت صحيفة “فولها دي ساو باولو” البرازيلية أن الرئيس لولا دا سيلفا استدعى سفير البلاد في تل أبيب للتشاور بعد أن أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الرئيس البرازيلي “شخصا غير مرغوب فيه”.

واعتبر الرئيس البرازيلي أن ما يحدث في قطاع غزة “إبادة جماعية”، وقارنها بالفظائع التي ارتكبها هتلر ضد اليهود.

بدوره وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه التصريحات بأنها “تجاوز للخطوط الحمراء”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الخارجية يسرائيل كاتس احتج “بلهجة حادة” لدى السفير البرازيلي على تصريحات لولا دا سيلفا حول غزة.

    المصدر :
  • الجزيرة

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