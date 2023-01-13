سيمنس الألمانية توقع اتفاقية لتطوير شبكة الكهرباء العراقية

قالت شركة سيمنس للطاقة (الجمعة 13-1-2023) إنها تخطط لتوسيع تعاونها مع العراق في السنوات المقبلة مع توقيع رئيسها التنفيذي اتفاقية مع الحكومة العراقية لتطوير شبكة الكهرباء في البلاد.

ووقع الرئيس التنفيذي للشركة كريستيان بروخ مذكرة تفاهم مع وزير الكهرباء العراقي زياد علي لزيادة إنتاج الكهرباء المحلي بحوالي 11 جيجاوات.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك، الذي شهد مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين توقيع مذكرة التفاهم في برلين، “في السنوات المقبلة، سيستثمر العراق بشكل كبير في البنية التحتية للطاقة … وستلعب سيمنس للطاقة دورا رئيسيا في هذا التطوير”.

وقالت الوزارة في بيان إن المشروعات المقررة تشمل إقامة وتطوير منشآت لتوليد الطاقة من المصادر التقليدية والمتجددة.

وقال بروخ في بيان لرويترز قبل الاجتماع “وجود مصدر طاقة يمكن الاعتماد عليه هو الأساس لمجتمع مستقر… إمداد أجزاء كبيرة من بلد بأكمله بالكهرباء هي بالتالي واحدة من أهم مهام شركتنا”.

وأضاف أن الشركة ستعمل على ضمان تحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن مع شركائها في العراق.