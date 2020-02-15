سيناتور أمريكي: إيران “سرطان” الشرق الأوسط

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قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، إن حل أزمات لبنان وسوريا والعراق مرتبط بإقصاء دور إيران فيها.

وصف غراهام في جلسة عقدت في مؤتمر ميونيخ للأمن، إيران على أنها سرطان الشرق الأوسط. وقال إن ايران ”هدفها الحصول على قنبلة نووية“ وإنها لو حصلت عليها فإنها ”ستستخدمها“.

وأكد غراهام أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستعدة لرفع العقوبات عن طهران مقابل أن يكون هناك مصرفا أوروبيا للوقود النووي يوزع على إيران كل دول الشرق الأوسط للحصول على الطاقة السلمية، مضيفا أن هذا البديل الذي تراه واشنطن عن الاتفاق النووي الإيراني.

وصف إيران بأنها خلف كل المشاكل التي تعاني منها المنطقة، وعدّد العراق وسوريا واليمن ولبنان.

بومبيو: إيران تتحدى مجلس الأمن

إلى ذلك قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الجمعة، إن اعتراض أسلحة من إيران في طريقها للحوثيين دليل على أنها أكبر دولة راعية للإرهاب، مشدداً على أن طهران تتحدى مجلس الأمن بتهريبها أسلحة للحوثيين، مطالباً بتحرك دولي لتجديد حظر الأسلحة المفروض عليها والذي ينتهي قريبا.

وقال بومبيو بتغريدة على حسابه في “تويتر”: “البحرية الأميركية اعترضت 385 صاروخا إيراني الصنع ومكونات أسلحة أخرى في طريقها إلى الحوثيين باليمن. مثال آخر على مواصلة إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم في تحديها لمجلس الأمن الدولي”.

وأضاف بومبيو: “يجب على العالم أن يرفض عنف إيران ويتحرك الآن لتجديد حظر الأسلحة المفروض عليها والذي ينتهي قريبا”.

وأرفق بومبيو صورة من الأسلحة الإيرانية المضبوطة.

وأعلن الجيش الأميركي، الخميس، أن سفينة تابعة للبحرية الأميركية صادرت أسلحة “من تصميم وتصنيع إيراني” تشمل أكثر من 150 صاروخا موجها مضادا للدبابات و3 صواريخ إيرانية سطح جو.