سيناتور أمريكي يطالب بمراقبة دولية للوضع في ناجورنو قرة باغ

قال جاري بيترز العضو بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم السبت إن هناك حاجة لمراقبين دوليين لمراقبة الوضع في ناجورنو قرة باغ.

وأضاف بيترز، الذي يرأس وفدا من الكونجرس توجه إلى الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، أن الناس “خائفون للغاية” بشأن ما يحدث هناك.

وصرح بيترز، وهو ديمقراطي عن ولاية ميشيجان، للصحفيين على الحدود قائلا “أنا بالتأكيد قلق للغاية بشأن ما يحدث في ناجورنو قرة باغ في الوقت الحالي، وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك بعض الوضوح”.

وأعلنت روسيا في وقت سابق أن المقاتلين الأرمن في المنطقة بدأوا تسليم أسلحتهم مع وصول بعض المساعدات الإنسانية إلى العرقية البالغ عدد أفرادها 120 ألفا يعيشون هناك بعد أن هزمت أذربيجان قواتهم.