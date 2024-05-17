سيناتور أميركي: الطريقة الوحيدة لوقف إيران عند حدها هو تدفيعها ثمناً باهظاً

توجّه السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام إلى إيران، في حديث لقناة “العربية”، بالقول: “سننال منكم إذا اطلقتم العنان لحزب الله”، وذلك في تعليق على تطورات الحرب على غزة.

ولفت إلى أنّ “الطريقة الوحيدة لوقف إيران عند حدها هو تدفيعها ثمناً باهظا”.

إلى ذلك، أشار إلى أنه “يجب أن يكون هناك نموذج حكم جديد للفلسطينيين، في حين رأى أن “الاتفاق الدفاعي مع أميركا أفضل ضمان للسعودية بشأن كل طلباتها”.

وسبق أن وجّه غراهام تهديدات لحزب الله على خلفية عملياته ضد إسرائيل مساندة لقطاع غزة، في حين تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على أراض في لبنان.

وفي هذا السياق، قال الجيش الإسرائيلي إن 75 صاروخا أطلقت اليوم الجمعة من لبنان باتجاه منطقة إصبع الجليل شمالي إسرائيل وجنوب الجولان المحتل، مما خلّف إصابة إسرائيليين اثنين إصابات “طفيفة”.

يأتي ذلك فيما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت -في تصريح له من جبهة الشمال- أن إسرائيل “مستعدة لكل الخيارات” وأنه من الضروري ضرب مطلقي الصواريخ والمسيّرات باستمرار، في إشارة إلى حزب الله وباقي الفصائل الفلسطينية بلبنان.

وأضاف “نعلم أن للحروب أثمانا وعلينا الاستعداد وكل شيء قد يحدث.. وكما قلت للجنود قبل دخول غزة أقول لكم انتظروا سوف نعمل”.

وأردف “أدرك حجم الضرر هنا لكن الطرف الآخر تعرض لضرر أكبر”.