سيناريو “مخجل” تجاه عائلة مسلمة داخل مستشفى أميركي

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واجهت عائلة مسلمة في ولاية فرجينيا الأميركية موقفا عنصريا، حين حاولت زيارة أسرة رضيع ابنها المولود حديثا في أحد المستشفيات.

ووفق ما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن عائلة مسلمة قالت إنها منعت من دخول مستشفى أوكس في مدينة فيرفاكس بسبب مظرها “المفزع”، على حد وصفها.

وقالت عائلة “زهر”، المكونة من الأم والأب وابنتهما، إنها كانت ترغب في زيارة رضيع ابنها، قبل أن يوقفها أفراد الأمن في باب المستشفى، مشيرة إلى أن البنت وأمها كانتا منقبتين.

وتابعت “هددونا بالطرد بقوة في حال لم نرحل”.

وكشفت صحيفة “مترو” البريطانية أن رجال الأمن صرخوا في وجه أفراد العائلة بلهجة شديدة، قائلين “لا يفترض أن تكونوا هنا.. مظهركم مفزع”.

وتابعوا “لا أحد يريدكم هنا.. لا الأطباء ولا الممرضين ولا المرضى”.

وسجلت العائلة شكوى ضد المستشفى بسبب ما وصفوه بـ”قلة الاحترام” من طرف العناصر الأمنية.

ولم ينف المستشفى، في رده على المزاعم، ما وقع، مكتفيا بالقول في بيان “نحترم ونقدر مجتمعنا المتنوع.. نعتقد أن لجميع المرضى الحق في بيئة آمنة ومحترمة وخالية من جميع أشكال التمييز”، مضيفا “نحث موظفينا على سياسة صارمة ضد التمييز والعنصرية”.

المصدر سكاي نيوز عربية