سيناريو مرعب ينتظر الصينيين في بداية 2023.. الفيروس يضرب من جديد!

كشف مسؤولون في قطاع الصحة في الصين، عن توقعاتهم بأن تبلغ الإصابات بمرض كوفيد-19 ذروتها في غضون أسبوع، في حين تتوقع السلطات مزيدا من الضغط على النظام الصحي بالبلاد على الرغم من أنها تقلل كثيرا من شدة المرض وتواصل إعلان عدم تسجيل وفيات جديدة.

وفي مواجهة زيادة الإصابات وانتشار الاحتجاجات على الاغلاقات والفحوصات المرتبطة بسياسة صفر كوفيد، بدأت الصين التخلي عن هذه السياسة هذا الشهر وأصبحت آخر بلد كبير يتحرك نحو التعايش مع الفيروس.

وأبطأت إجراءات الاحتواء التي تطبقها الصين الاقتصاد لينمو بأقل معدل في قرابة 50 عاما فضلا عن تضرر سلاسل الإمداد والتجارة العالميين.

صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” نقلت بن كاولينج، عالم الأوبئة والأستاذ الذي يرأس قسم علم الأوبئة والإحصاء الحيوي بجامعة هونغ: “أعتقد أن ذروة الإصابة في البلاد ستكون في بداية يناير.. بعض المدن، مثل بكين، تجاوزت الذروة بالفعل”.

وبحسب الصحيفة نظرا لارتفاع درجة انتقال متغير أوميكرون، السائد الآن في الصين، من المتوقع أن تكون الزيادة في العدوى مفاجئة، ولكن نظرا لحجم سكان الصين والاختلافات الإقليمية، فإن قمم الزيادة ستحدث في مناطق مختلفة، وفي أوقات مختلفة.

وكتبت الصحيفة: “قد يستغرق الأمر نحو شهرين حتى تهدأ تسونامي العدوى التي اجتاحت المدن الرئيسية في الصين”.

من جهته قال تشانغ ويندونغ، رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى هواشان بجامعة فودان:” أعتقد أن ذروة الإصابة في شنغهاي ستحدث في غضون أسبوع، ثم يستمر تفشي المرض لمدة شهر إلى شهرين آخرين”.