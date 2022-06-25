"سينقذ الكثير من الأرواح".. بايدن يوقّع قانونًا يقيّد حمل السلاح

وقّع الرئيس الأميركي “جو بايدن” مشروع قانون أعده مشرّعون من الحزبين يضع ضوابط على حيازة السلاح ليصبح قانونًا، وهو أول إصلاح اتحادي رئيسي متعلق بالأسلحة منذ ثلاثة عقود وذلك بعد أيام من توسيع المحكمة العليا لحقوق حمل السلاح.

وقال بايدن في البيت الأبيض وإلى جانبه زوجته جيل: “هذا يوم عظيم… إن شاء الله، سينقذ الكثير من الأرواح”.

وكانت المحكمة العليا قد أعلنت في وقت سابق للمرة الأولى أن الدستور الأميركي يحمي حق الفرد في حمل مسدس في الأماكن العامة للدفاع عن النفس.

ويعتبر وضع قيود على حمل السلاح قضية خلافية في البلاد منذ وقت طويل، وتكررت محاولات لوضع ضوابط جديدة لمبيعات الأسلحة دون جدوى.

وقال بايدن إنه سيستضيف في تموز فعالية لضحايا العنف المسلح بمناسبة توقيع القانون.

وأضاف: “كانت رسالتهم لنا هي القيام بشيء ما… وقد فعلناه اليوم”.

كذلك، كرر الرئيس انتقاده لحكم المحكمة العليا الذي صدر الجمعة، والذي ألغى الحق الدستوري في الإجهاض على مستوى البلاد. وقال إن إدارته ستركز على كيفية تنفيذ الولايات لهذا القرار والتأكد من أنها لم تنتهك قوانين أخرى.

واشار بايدن “الى أن المحكمة العليا اتخذت بعض القرارات الرهيبة… جيل وأنا نعلم كم كان هذا القرار مؤلمًا ومدمرًا لكثير من الأميركيين… سنتخذ إجراءات لحماية حقوق المرأة والصحة الإنجابية”.