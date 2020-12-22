سيوزع مجاناً.. دبي تتسلم أول دفعة من لقاح “فايزر-بيونتك”

دبي تتسلم أول دفعة من لقاح لقاح "فايزر-بيونتك"

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن وصول الدفعة الأولى من لقاح “فايزر-بيونتك”، الثلاثاء، عبر شحنة قادة من العاصمة البلجيكية بروكسل، على أن تبدأ الإمارة حملة تطعيم مجانية من الأربعاء.

ونشر المكتب تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، قال فيها: “دبي تتسلم أول شحنة من لقاح “فايزر-بيونتك” المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتم نقل الشحنة من بروكسل إلى دبي جواً من خلال رحلة للإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات. وتم تخزين الشحنة في منشآت “الإمارات سكاي فارما” المخصصة لتخزين اللقاح”، حسب قوله.

#دبي تتسلم أول شحنة من لقاح “فايزر-بيونتك” المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتم نقل الشحنة من بروكسل إلى دبي جواً من خلال رحلة للإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات. وتم تخزين الشحنة في منشآت “الإمارات سكاي فارما” المخصصة لتخزين اللقاح. pic.twitter.com/OLm4bCG0IR — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 22, 2020

وكان قد أعلن مكتب دبي الإعلامي في وقت سابق الثلاثاء أن الإمارة ستبدأ حملة تطعيم مجانية بلقاح فايزر ابتداء من الأربعاء.

وتتزامن هذه التطورات مع قرار تخفيف القيود المفروضة على الدخول إلى العاصمة، أبوظبي، بالإضافة إلى تخفيف قيود السفر على القادمين من خارج الدولة.