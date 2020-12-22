استمع لاذاعتنا

سيوزع مجاناً.. دبي تتسلم أول دفعة من لقاح “فايزر-بيونتك”

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 22 - ديسمبر - 2020 11:39 مساءً
دبي تتسلم أول دفعة من لقاح لقاح "فايزر-بيونتك"

دبي تتسلم أول دفعة من لقاح لقاح "فايزر-بيونتك"

A A A
طباعة المقال

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن وصول الدفعة الأولى من لقاح “فايزر-بيونتك”، الثلاثاء، عبر شحنة قادة من العاصمة البلجيكية بروكسل، على أن تبدأ الإمارة حملة تطعيم مجانية من الأربعاء.

ونشر المكتب تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، قال فيها: “دبي تتسلم أول شحنة من لقاح “فايزر-بيونتك” المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتم نقل الشحنة من بروكسل إلى دبي جواً من خلال رحلة للإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات. وتم تخزين الشحنة في منشآت “الإمارات سكاي فارما” المخصصة لتخزين اللقاح”، حسب قوله.

 

 

وكان قد أعلن مكتب دبي الإعلامي في وقت سابق الثلاثاء أن الإمارة ستبدأ حملة تطعيم مجانية بلقاح فايزر ابتداء من الأربعاء.

وتتزامن هذه التطورات مع قرار تخفيف القيود المفروضة على الدخول إلى العاصمة، أبوظبي، بالإضافة إلى تخفيف قيود السفر على القادمين من خارج الدولة.

 

    المزيد من أخبار العالم

    شبكات الجيل الخامس
    شبكات الجيل الخامس في السويد ستمضي من دون “هواوي” والسبب..
    شركة صرافة
    بكاميرات عالية الجودة.. النظام السوري يراقب حركة النقد في شركات الصرافة
    الإمارات تتوسع في فحوصات كورونا
    الإمارات تخفف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالدخول للعاصمة أبوظبي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مبنى بي بي سي
    بالفيديو: مذيع قناة “بي بي سي” يظهر بوضعية محرجة أمام الكاميرا
    كورونا في بريطانيا
    رسالة لسكان العالم من خبراء الصحة بشأن السلالة الجديدة من كورونا
    من تشييع حزب الله لأحد قتلاه
    فيديو لضرب “حزب الله” الإجراءات الوقائية… قوانين الدولة لا تسري على دويلته