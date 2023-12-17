الأحد 4 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 17 ديسمبر 2023 |
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سيول شديدة وفيضانات.. أستراليا تحثّ السكان على الانتقال إلى مناطق مرتفعة

منذ 42 دقيقة
فيضانات في أستراليا (أرشيفية)

فيضانات في أستراليا (أرشيفية)

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أمرت السلطات الأسترالية اليوم الأحد، آلاف الأشخاص في شمال ولاية كوينزلاند بالانتقال إلى مناطق مرتفعة، بسبب خطر الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وقالت سلطات الولاية إن بعض ضواحي مدينة كيرنز وهي مركز سياحي وبوابة للحاجز المرجاني العظيم، تشهد فيضانات. وتقع المدينة على بعد حوالي 1700 كيلومتر شمالي بريزبن عاصمة الولاية.

وأصدرت خدمات الإطفاء والطوارئ في كوينزلاند تحذيرات على موقعها على الإنترنت لأجزاء من شمال كوينزلاند. وقالت‭ ‬ إن هذه المناطق تواجه خطر “الفيضانات مع اقتراب المد العالي واستمرار هطول الأمطار. يجب على السكان الانتقال إلى مناطق مرتفعة الآن”.

ونجمت الفيضانات عن أمطار غزيرة من جراء الإعصار المداري السابق جاسبر، الذي اجتاح المنطقة قبل أيام، ومن المتوقع أن يتسبب في حدوث المزيد من الفيضانات اليوم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية “هطول أمطار غزيرة في منطقة كيرنز، مما قد يؤدي إلى سيول شديدة الخطورة تشكل تهديدا على الحياة”.

وقالت مجموعة إدارة الكوارث المحلية في كيرنز، التي توقعت أن تبلغ الفيضانات في البلدة ذروتها في وقت لاحق اليوم، إن المياه غمرت المنازل والمباني والطرق والجسور.

وأضافت في بيان “قد تنقطع خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والهاتف في المنطقة”.

    المصدر :
  • رويترز

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