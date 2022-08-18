سيول في الصين تقتل 16 شخصًا

أفادت وسائل إعلام رسمية في الصين الخميس 18 آب، بأن 16 شخصًا قتلوا نتيجة سيول ناجمة عن هطول أمطار غزيرة على إقليم تشينغهاي غرب البلاد، فيما وصل عدد المفقودين إلى 36.

وأعلن تلفزيون الصين المركزي أنّ أمطارًا غزيرة بدأت في الهطول على مقاطعة داتونغ ذاتية الحكم التي يبلغ عدد سكانها 403368 نسمة، في إقليم تشينغهاي في وقت متأخر الأربعاء، مما تسبّب في سيول انهمرت على سفوح الجبال وانهيارات أرضية.

كما غيرت أنهار مساراتها وأغرقت قرى وبلدات، ما أسفر عن تضرر أكثر من 6200 شخص جراء الفيضانات.

وأرسلت الحكومة المحلية فريق إنقاذ من ألفي شخص وأكثر من 160 مركبة لإغاثة المتضررين.

ومنذ يونيو حزيران، تواجه الصين ظروف طقس قاسية تراوحت من موجات حر شديدة إلى فيضانات قياسية.

هذا وألقت الحكومة باللوم على تغير المناخ الذي تقول إنه سيؤثر بشكل متزايد على الاقتصاد والمجتمع.