سيول وواشنطن تتعهدان باتخاذ تدابير جديدة لردع كوريا الشمالية

اتفقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اليوم السبت على تكثيف الإجراءات المتخذة لردع كوريا الشمالية وتوسيع التعاون بينهما في مجموعة متنوعة من القضايا تشمل الأمن السيبراني والطاقة النووية والأمن الإقليمي وسلاسل الإمداد.

كما تعهد البلدان في بيان مشترك صدر بعد أول قمة تعقد بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي الجديد يون سوك-يول، بتوسيع نطاق تحالفهما لمعالجة قضايا تتجاوز كوريا الشمالية مع بقاء الدولتين منفتحتين على إجراء محادثات مع بيونغ يانغ.

وكان وصل الرئيس الأميركي ​جو بايدن​، إلى ​كوريا الجنوبية​ في أول زيارة آسيوية له، وتهدف إلى تأكيد إلتزام إدارته الدبلوماسي والإقتصادي تجاه المنطقة في مواجهة ​الصين​.

وتأتي زيارة بايدن، وهي الأولى له منذ توليه منصبه، في الوقت الذي تعتقد فيه كل من سيول وواشنطن أن كوريا الشمالية على وشك القيام بتجربة نووية​ أو صاروخية باليستية عابرة للقارات، أثناء وجوده في كوريا الجنوبية أو اليابان، المحطة الثانية في جولته. وتأتي زيارة بايدن إلى سيئول بعد 10 أيام فقط من تولي يون منصبه.