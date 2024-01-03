"سي.إم.إيه" الفرنسية تؤكد العبور قبالة السواحل اليمنية دون أضرار

قالت شركة الشحن الفرنسية “سي.إم.إيه سي.جي.إم” الأربعاء إن سفينة الحاويات التابعة لها “لم تتعرض لأي ضرر” خلال عبورها قابلة السواحل اليمنية، نافية أنباء “استهداف” السفينة من جانب الحوثيين.

وقال المتحدث باسم عملاقة الشحن الفرنسية إن السفينة كانت متجهة إلى مصر، بعكس ما قاله المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع والذي ذكر أن السفينة كانت متجهة إلى إسرائيل.

وكثفت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، والتي تسيطر على مناطق كبيرة في اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء، هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر ردا على الحرب الإسرائيلية في غزة.