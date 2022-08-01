شاب سوري يقتل والده طعنًا في فرنسا

أقدم شاب سوري يبلغ 24 عامًا ويعاني مرضًا نفسيا على طعن والده البالغ 57 عاما حتى الموت، ليل الأحد 31 تموز في ميتز شرق فرنسا.

في السياق، أبلغت محافظة المنطقة وكالة فرانس برس، أن “شابًا قتل والده بالسلاح الأبيض في إطار نفسي ثقيل إلى حد ما”، مشيرةً إلى “مأساة عائلية”.

من جانبها، أوضحت النيابة المكلفة بالتحقيق أن “جريمة القتل طعنًا وقعت الليلة الماضية في ميتز”، موضحةً أن “التحقيقات ما زالت جارية”.

وأشارت مصادر في الشرطة إلى أن الرجل “قتل والده بالسكين” قبل أن “يتمكن أشقاؤه من السيطرة عليه”.

واهتم عناصر الإطفاء بالإخوة الخمسة للجاني بسبب إصابتهم بجروح، فيما تم وُضع الجاني قيد الاحتجاز لدى الشرطة، علما أنه يعاني الفصام.