شاهد.. انفجار كبير يهزّ مدينة اسطنبول

وقع انفجار كبير في أحد المباني في منطقة شيرين إيفلير في مدينة اسطنبول التركية، يرجّح أنه ناجم عن تسرب للغاز المنزلي.

وأفادت “روسيا اليوم” بأنّ الانفجار أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، فيما هرعت سيارات الإسعاف والشرطة والأمن إلى مكان الحادث.

🔵 | #SONDAKİKA | İstanbul Şirinevler'de bir binada doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.#istanbul #şirinevler #patlama #sondakika pic.twitter.com/ps1hykMvDZ

— GÜNDEM ODASI (@gundemodasi) September 28, 2023