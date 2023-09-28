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شاهد.. انفجار كبير يهزّ مدينة اسطنبول

منذ 3 دقائق
انفجار كبير في أحد المباني في اسطنبول

انفجار كبير في أحد المباني في اسطنبول

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وقع انفجار كبير في أحد المباني في منطقة شيرين إيفلير في مدينة اسطنبول التركية، يرجّح أنه ناجم عن تسرب للغاز المنزلي.

وأفادت “روسيا اليوم” بأنّ الانفجار أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، فيما هرعت سيارات الإسعاف والشرطة والأمن إلى مكان الحادث.

 

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