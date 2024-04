شاهد.. تصريح صادم لرئيس المخابرات الأمريكية السابق حول تسليح إسرائيل

وجّه مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، ليون بانيتا، نقداً لاذعاً لإسرائيل في حربها على غزة، وطريقة إدارة المشهد منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال ارتكب جريمة فجة عبر قصف الفريق الإغاثي لمنظمة المطبخ المركزي العالمي.

وقال بانيتا، في لقائه مع المذيع جيم سكويتو عبر قناة (سي إن إن) الأمريكية، أول أمس الجمعة، إنه بناءً على خبرته الطويلة في التعامل مع الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية والحكومات المتعاقبة فيها، فإن الجيش الإسرائيلي يطلق النار أولًا ثم يبدأ التحقيق، مشيرًا إلى أنها حيلة مستمرة للإفلات من المحاسبة.

وتحدث مدير وكالة المخابرات المركزية السابق عن تحدي إسرائيل لحلفائها ومن ضمنهم الإدارة الأمريكية، قائلًا “لا يمكن لإسرائيل أن تقاتل كما يحلو لها، كان لها حق في الدفاع عن نفسها بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومع ذلك، فإن هذا الحق لا يعني أن إسرائيل يمكنها شن الحرب كما تشاء”.

وحسب بانيتا، فإن إسرائيل لا تهتم حاليًّا بالاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة، ولا تشعر بالقلق بشأن سلامة عمال الإغاثة، ولا تفكر في وقف إطلاق النار أو تبادل الرهائن.

Quite a criticism of IDF standards from former CIA Director Leon Panetta: “You have to be able to verify, to take time…and I have to tell you that in the past, at least in my experience, the Israelis usually fire and then ask questions.”

