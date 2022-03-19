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"شاهد" سبب ارتداء رواد فضاء روس لبدلات طيران شبيهة بألوان العلم الأوكراني

20 - مارس - 2022
رواد فضاء روس

رواد فضاء روس

أسوشيتد برس
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وصل ثلاثة رواد فضاء روس إلى محطة الفضاء الدولية، الجمعة، وهم يرتدون بدلات طيران، باللون الأصفر مع إضافات زرقاء واضحة، بدت شبيهة بألوان العلم الأوكراني.

ورواد الفضاء هؤلاء هم أول الوافدين لمحطة الفضاء الدولية منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.

وانطلق رحلة رواد الفضاء الروس: أوليغ أرتيمييف ودينيس ماتفييف وسيرجي كورساكوف، إلى محطة الفضاء الدولية انطلقت رحلتهم من منشأة بايكونور في كازخستان.

وانضم رواد الفضاء هؤلاء إلى روسيين آخرين وأربعة أميركيين ورائد فضاء ألماني.

وظهر رواد الفضاء في مقطع فيديو أثناء استعداد المركبة الفضائية للالتحام بالمحطة الفضائية وهم يرتدون ملابسهم باللونين الأصفر والأزرق، ولم يفصحوا عن الرسالة التي يريدون إيصالها من هذه الملابس.

وعندما سئل أرتيمييف عن الملابس التي ارتدوها قال “إن كل طاقم يختار ملابسه” التي يريدها، مضيفا “لقد تراكمت الكثير من المواد الصفراء، لهذا احتجنا إلى استخدامها، ولهذا السبب كان علينا ارتداء اللون الأصفر”.

ومنذ بدء الغزو الروسي على أوكرانيا استخدم الكثير من الناس العلم الأوكراني وألوانه للتضامن مع الأوكرانيين.

 

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