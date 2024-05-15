شاهد لحظة تعرض رئيس الوزراء السلوفاكي بالرصاص.. ومصادر تكشف هوية الجاني

نشرت وسائل إعلام سلوفاكية مقطع فيديو يُظهر لحظة تعرض رئيس الوزراء “روبرت فيكو” لمحاولة الاغتيال، فيما كشف صحف محلية أخرى عن تفاصيل جديدة تتعلق بمحاولة اغتياله، الذي تعرض لإطلاق النار بعد انتهاء اجتماع للحكومة في مدينة هاندلوفا.

ووفقًا لصحيفة “Aktuality” السلوفاكية، يُدعى الجاني جيه سي بران، ويبلغ من العمر 71 عامًا، وكان يحمل سلاحًا مرخصًا عندما قام بإطلاق الرصاص على رئيس الوزراء. ينتمي بران للحزب اليساري السلوفاكي، ونفى نجله أن والده كان قد أعرب عن نيته في مهاجمة أي سياسي، مؤكدًا أنه ليس مريضًا نفسيًا.

ووفقًا للتحقيقات، كان الجاني كاتبًا وشاعرًا سابقًا، وقد عمل في خدمة أمنية خاصة في السابق. وقد تعرض لهجوم في مركز تسوق في عام 2016. حاليًا، يُجرى التحقيق معه بشأن محاولة الاغتيال، بينما يتلقى رئيس الوزراء السلوفاكي العلاج في المستشفى، حيث وصفت حالته بأنها حرجة.

وكان سمع شاهد من رويترز دوي طلقات نارية بعد الاجتماع الذي عُقد في هاندلوفا شمال شرقي العاصمة براتيسلافا.

وقال الشاهد إن الشرطة ألقت القبض على رجل بينما دفعت قوات الأمن شخصا ما داخل سيارة وانطلقوا بها.

وقال المكتب الحكومي في بيان “نُفذت محاولة اغتيال رئيس الوزراء روبرت فيكو اليوم أمام مقر اجتماع للحكومة في هاندلوفا”.

وأضاف “في الوقت الراهن، يُنقل بطائرة هليكوبتر إلى بانسكا بيستريتسا لأن الرحلة إلى العاصمة براتيسلافا ستستغرق وقتا طويلا بالنسبة لضرورة التدخل العاجل”.

وذكرت القناة الإخبارية تي.إيه.3 أن أربع رصاصات أُطلقت على رئيس الوزراء الذي أُصيب في بطنه.

وتقدمت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية من أدانوا الهجوم الذي صدم حلفاء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في وسط أوروبا.

وقالت فون دير لاين “إن أعمال العنف هذه ليس لها مكان في مجتمعنا وتقوض الديمقراطية، وهي أثمن مصالحنا المشتركة. قلبي مع رئيس الوزراء فيكو وأسرته”.

وكتبت الرئيسة السلوفاكية زوزانا تشابوتوفا على منصة إكس “أشعر بصدمة شديدة من الهجوم الوحشي الذي وقع اليوم على رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، وأدين الهجوم بأقوى عبارات ممكنة”.

وأضافت “أتمنى له القوة في هذه اللحظة الحرجة والشفاء العاجل”.

وعبر المستشار الألماني أولاف شولتس عن صدمته على منصة إكس للتواصل الاجتماعي قائلا “أنباء محاولة الاغتيال الجبانة لرئيس الوزراء السلوفاكي فيكو صدمتني بشدة. يجب ألا يكون للعنف مكان في السياسة الأوروبية”.