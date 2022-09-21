بالفيديو: لحظة وصول أسرى مفرج عنهم من روسيا إلى السعودية

نشرت وسائل إعلام سعودية صور ومشاهد الأسرى المفرج عنهم من روسيا لحظة وصولهم إلى الرياض بينهم المغربي ابراهيم سعدون.

وافرجت روسيا عن 10 أجانب تم أسرهم خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بوساطة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

وينتمي المفرج عنهم لجنسيات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسويد وكرواتيا والمغرب.

وهبطت الطائرة التي كانت تقلهم في السعودية.

وذكرت قناة “العربية” أن ولي العهد السعودي كان على اتصال مباشر بموسكو وكييف في إطار جهود إطلاق سراح الأسرى، وهم 5 مواطنين بريطانيين ومغربي وسويدي وكرواتي وأمريكيان.

ويجري العمل حاليا على اتفاق لتبادل 50 أوكرانيا مقابل 200 روسي. وقد يكون من بينهم السياسي المعارض الأوكراني فيكتور ميدفيدتشوك.

وفي وقت سابق أكدت وزارة الخارجية السعودية أن وساطة لولي العهد محمد بن سلمان انتهت بالافراج عن 10 أسرى لدى روسيا ينتمون لجنسيات أوروبية وأمريكية والمغرب.

وقالت الوزارة في بيان أن عملية التبادل جاءت في إطار جهوده ولي العهد السعودي “في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية – الأوكرانية وبفضل المساعي المستمرة لولي العهد مع الدول ذات العلاقة”.

وقال البيان أن الإفراج يشمل 10 أسرى في روسيا من مواطني المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا والسويد، وكرواتيا.

وذكر البيان أن الجهات المعنية في السعودية قامت باستلامهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.

ووجهت الخارجية السعودية الشكر لروسيا وأوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما للجهود التي بذلها ولي العهد السعودي للإفراج عن الأسرى.