الأربعاء 30 ذو الحجة 1444 ﻫ - 19 يوليو 2023 |
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شاهد.. مسؤول أوروبيّ يُحلّق بمظلّة قبالة سواحل غزة ويُقلَّد بـ "نجمة القدس"

منذ 44 دقيقة
ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف يحلق بمظلة قبالة غزة

ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف يحلق بمظلة قبالة غزة

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في مغامرة نادرة هدفها لفت الانتباه إلى قطاع غزّة المحاصر، حلّق ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف في فلسطين بمظلة قبالة ساحل غزة، وذلك تزامنًا مع نهاية ولايته.

وأظهر مقطع مصور نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي على الإنترنت، فون بورغسدورف، وهو يحلق قبالة ساحل غزة، ​بعد أن واجه صعوبة في بداية الأمر حتى تمتلئ مظلته بالهواء الكافي.

وقال فون بورغسدورف، في المقطع المصور: “بمجرد أن تكون فلسطين حرة، وغزة حرة، بوسع المرء القيام بالشيء نفسه تمامًا”، مضيفًا أن “سبب إقدامي على ما قمت به لأرشدكم إلى الطريق للأمام، وسنعمل من أجل ذلك، ما رأيكم”؟

وقال متحدث باسم مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، الذي شارك في الرحلة، إن التحليق جرى الأحد الماضي، مضيفًا أن المظلة خاصة بالمبعوث، مما يشير إلى أنه تمكن من إدخالها عبر أمن الحدود بفضل حصانته الدبلوماسية.

ولفت إلى أنّ فون بورغسدورف ارتفع 50 مترًا في الهواء لمدة 5 دقائق على الأقل، وأنه لم يتم إخطار إسرائيل “بالنشاط المحلي والرياضي البحت”.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس قلّد سفير الاتحاد الأوروبي فون بورغسدورف نجمة القدس، وذلك تقديرًا لدوره المتميز في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين فلسطين والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال استقباله، ظهر اليوم الثلاثاء، في مقر الرئاسة، حيث حضر إلى مدينة رام الله مودعًا بمناسبة انتهاء مهام عمله.

يشار إلى أنّ إسرائيل تفرض حصارًا بريًا وبحريًا على غزة منذ عام 2006.​​​​​​​

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