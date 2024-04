شاهد.. هبوط اضطراري لطائرة بوينغ بعد انفصال عجلتها

أكدت سلطات الطيران في جنوب إفريقيا أنها ستحقق في الحادث

تعرضت طائرة من طراز بوينغ 737 لأضرار بعد انفصال عجلة الهبوط الرئيسية عن الطائرة أثناء الإقلاع من مطار جوهانسبرغ، ما أدى لهبوطها اضطراريا دون الإبلاغ عن إصابات.

والطائرة واحدة من أسطول طائرات شركة “FlySafair” كانت متجهة من مطار جوهانسبرغ إلى مطار كيب تاون الدولي.

وتُظهر اللقطات التي أعقبت الحادث المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أضرارا جسيمة مع تسرب سائل يشتبه في أنه سائل هيدروليكي إلى الأرض أسفل الطائرة.

Safair Boeing 737-800 (ZS-FGE, built 2007) sustained damage when its left outer main gear wheel separated during take-off on runway 21R at Johannesburg-OR Tambo-Intl AP(FAOR). Flight #FA212 to Cape Town discontinued the climb at 22.000 ft and returned to land on rwy 21R again… pic.twitter.com/Vph2HLzu9C

— JACDEC (@JacdecNew) April 22, 2024