شاهد .. وقفة احتجاجية لموظفي التلفزيون الإيراني ضد الفساد

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نظم عدد من موظفي وعاملي هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيراني، اليوم الإثنين وقفة احتجاجية اعتراضا على ما وصفوه بتعاظم الفساد في مؤسستهم.

ونشر حساب شبكة ”فويس أوف أمريكا فارسي“ فيديو علق عليه قائلا: ”احتجاج موظفي الإذاعة والتليفزيون اعتراضا على الفساد المستشري في هذه المؤسسة“.

وظهر في مقطع الفيديو سيدة إيرانية من موظفي التليفزيون وهي تطلق عبارات تعبيرا عن احتجاجها لما اعتبرته ”إنفاق مليارات التومانات على المسلسلات والبرامج دون المستوى“ وغيرها من عمليات الفساد، فيما عبر المحتجون من زملائها عن تأييد آرائها.

وكانت تقارير تحدثت في وقت سابق عن تعاظم الفساد في قطاع الإذاعة والتليفزيون الإيراني، وخاصة مع سيطرة الأجهزة الأمنية وعلى رأسها الحرس الثوري على توجهات المؤسسة والمواد التي تنتجها من مسلسلات وبرامج تليفزيونية وإذاعية.

ويتهم نشطاء ومواطنون إيرانيون مؤسسة الإذاعة والتليفزيون الإيراني بعدم تغطية أحداث الشارع الإيراني بمهنية، وغض البصر المتعمد في أحداث الشارع لا سيما الاحتجاجات الشعبية والمطالبات بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وبحسب تقارير لشركات تقنية، يعتمد النسبة الأكبر من المواطنين في إيران على منصات التواصل الاجتماعي والشبكات الإخبارية الناطقة بالفارسية في الخارج لمتابعة مستجدات الأمور السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية في بلادهم إيران.