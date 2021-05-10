شبهات حول تورط إيران بتفجير راح ضحيته 60 طالبة في كابل

فجر نائب أفغاني مفاجأة حول تورط إيران في تفجير استهدف مدرسة في العاصمة كابول راح ضحيته عشرات الطالبات .

وقال عضو البرلمان الأفغاني، النائب شهبور حسن زوري، اليوم الإثنين، إن إيران متورطة في التفجير الأخير الذي شهدته أفغانستان، والذي استهدف مدرسة بالعاصمة كابل، وراح ضحيته نحو 60 طالبة بالإضافة إلى عشرات الجرحى.

ونقل موقع ”آوا تودي“ الإيراني المعارض، عن النائب حسن زوري، قوله خلال جلسة علنية للبرلمان إن ”أصابع وآثار إيران واضحة في التفجير الأخير الذي استهدف مدرسة بنات في العاصمة كابل“.

ووصف زوري ممثل مقاطعة لوغار الأفغانية، بعض النواب في البرلمان الأفغاني بـ“جواسيس للنظام الإيراني“، الأمر الذي أثار توترات في الجمعية العامة الأفغانية (البرلمان).

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن حصيلة ضحايا 3 تفجيرات متتالية استهدفت أول أمس السبت مدرسة في العاصمة الأفغانية كابل، ارتفعت إلى 60 طالبة معظمهن تقل أعمارهن عن 18 عاما.

ووقعت التفجيرات في حي ”دشت برجي“ الذي تقطنه أقلية الهزارة الشيعية، وأسفرت عن إصابة أكثر من 150 شخصا بجروح، فضلا عن الضحايا، فيما أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني الحداد العام.

ونفت حركة طالبان، التي تتمتع بعلاقات جيدة مع طهران، ضلوعها في الانفجار، لكن الرئيس غني حملها المسؤولية، وقال إن ”هذه الحركة المتوحشة (طالبان) لا تقوى على مواجهة قوات الأمن في ساحة المعركة، وهي بدلا من ذلك تستهدف بوحشية وهمجية المنشآت العامة ومدرسة للبنات“.

وحذر المسؤولون الأفغان مرارًا وتكرارًا من تدخل إيران في شؤون البلاد، وتعاون الحكومة الإيرانية في مجال الأسلحة مع طالبان.

فيما أشار بعض الخبراء الأفغان إلى أن ”إيران تستخدم طالبان كقوة بالوكالة في أفغانستان، وتستثمر في الجماعات الإرهابية لتحقيق أهدافها في أفغانستان“.

وتشترك إيران مع أفغانستان بحدود يبلغ طولها نحو 945 كيلو مترا، ولدى طهران نفوذ سياسي في أفغانستان بالإضافة إلى تبادل تجاري.