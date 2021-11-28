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شبهات حول خرق شركة فرنسية حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا

28 - نوفمبر - 2021
قرار أممي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا

مخاوف من عودة الحرب الأهلية في ليبيا

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تحوم شبهات حول انتهاك شركة “نيكسا تكنولوجيز” الفرنسية الحظر المفروض من الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، وفق ما كشفت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية.

وحسب الصحيفة، اكتشف محققون من المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب (OCLCH) في يونيو الماضي أن الشركة “نيكسا تكنولوجيز”، باعت “بشكل غير قانوني” أحدث معدات المراقبة إلى “القيادة العامة للجيش الوطني الليبي”.

ولفتت إلى أن الشركة يشتبه في بيعها نظاما يعرف باسم “ألفا ماكس”، يتيح اعتراض المكالمات الهاتفية في منطقة جغرافية معينة، من خلال فرعها في الإمارات.

وأكدت أن “هذا البيع غير قانوني، حيث تخضع ليبيا منذ العام 2011 لنظام عقوبات يحظر تصدير الأسلحة وأنظمة المراقبة العسكرية”.

ووفقا لمصادر الصحيفة، أخبر المسؤولون التنفيذيون في الشركة الفرنسية المحققين بأن البيع تم بالفعل لكن المعدات لم تصل أبدا إلى ليبيا و”ربما ظلت محتجزة في دبي”.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد أصدر قرارًا بالإجماع في شهر مايو من العام المنصرم بشأن التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا.

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