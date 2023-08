شبيه بانفجار مرفأ بيروت.. فيديو مروع لانفجار مصنع في "سيرغييف بوساد" قرب موسكو

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، (الأربعاء 9-8-2023)، عن وقوع انفجار ضخم في منطقة سيرغييف باساد الروسية.

ووفقاً لوكالة تاس، فإن الانفجار وقع في مصنع زاغورسك للبصريات بمنطقة سيرغييف بوساد في ضواحي موسكو وأدى إلى إصابة 25 شخصا، نقل اثنان منهم إلى المستشفى.

وأوضحت خدمة الطوارئ الروسية أن انفجار مستودع للألعاب النارية هو ما تسبب في انفجار مصنع البصريات والذي يضم معدات تصوير ومراقبة وأجهزة طبية ومخبرية.

وذكرت السلطات الروسية أنها أخلت المناطق المحيطة لتقييم الأضرار، وذلك بعد الدمار الحاصل في واجهات الأبنية المحيطة، مستبعدة أن يكون سبب هذا الحادث طائرة مسيرة.

ويأتي ذلك غداة إسقاط الدفاعات الجوية الروسية مُسيرتين أوكرانيتين كانتا متجهتين إلى موسكو، حسبما أعلنت السلطات، فجر الأربعاء، في وقت تزداد الهجمات من هذا النوع على العاصمة الروسية.

وازدادت خلال الأسابيع الأخيرة هجمات المسيرات الأوكرانية على الأراضي الروسية، وهي غالبا ما تستهدف موسكو وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

BREAKING 🚨 Massive explosion at optical manufacturing plant in Sergiev Posad near Russia capital Moscow. Multiple people wounded. pic.twitter.com/LZ8JL3pWRf

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 9, 2023