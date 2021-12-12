شتاء صعب ينتظر بريطانيا.. توقعات بحصيلة ثقيلة لوفيات “أوميكرون”

توقعj دراسة جديدة حصيلة ثقيلة لوفيات فيروس كورونا جراء المتحور أوميركون، وفق لوكالة “بلومبرغ”.

وتنقل الوكالة أن دراسة من كلية لندن للصحة توقعت أن يصل عدد الوفيات إلى حوالي 75 ألف وفاة في الشتاء القادم في بريطانيا.

وتشير الدراسة إلى أن حوالي 175 ألف بريطاني قد يدخلون المستشفى بسبب المتحور الذي أظهرت الأبحاث أنه شديد الانتشار.

وتقول الدراسة إن أسوأ التقديرات تتوقع وفاة حوالي 75 ألف شخص، وهو رقم يتجاوز نصف عدد الوفيات المسجلة في بريطانيا منذ بداية وباء كورونا.

واستخدم الباحثون أحدث البيانات عن المتحور الجديد لتوقع حصيلة الوفيات.

وسجلت بريطانيا أكثر من 58 ألف إصابة جديدة بكورونا ، الجمعة، وهي حصيلة تعد الأكبر منذ يناير الماضي.

وأمام الانتشار السريع للمتحور الجديد، تدرس الحكومة البريطانية اتخاذ تدابير إضافية في الأماكن العامة رغم معارضة المشرعين المحافظين في البرلمان.

وأثارت أوميكرون قلقا أكثر من أي متحوّرة أخرى منذ ظهور دلتا التي تبيّن أنها أشد عدوى من متحورات كوفيد-19 السابقة.

ويثير “أوميكرون” المخاوف بسبب قدرته على إصابة حتى الأشخاص الملقحين أو الذين أصيبوا بالفيروس واكتسبوا مناعة ضده.

وحذرت منظمة الصحة العالمية أن البيانات الأولية تشير إلى أن المتحورة أوميكرون قد تكون لها قابلية أعلى من المتحورات الأخرى على إصابة الأشخاص الذين سبق أن التقطوا عدوى الفيروس وكذلك من تلقوا التطعيم، لكنها قد تسبب مرضا أقل شدة.

يذكر أن كورونا تسبّب بوفاة ما لا يقل عن 5,261,473 شخصا في العالم منذ ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.