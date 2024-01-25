شحنة أسلحة أميركية تضم عشرات المقاتلات تصل إسرائيل خلال أيام

طائرات "إف-35" إسرائيلية في سماء القدس المحتلة (الأوروبية)

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الخميس، أن شحنة أسلحة أميركية تضم عشرات المقاتلات من نوع إف-35 وإف-15 ومروحيات أباتشي ستصل إسرائيل.

وأضافت القناة عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقا) أن الشحنة ستصل خلال الأيام المقبلة.

وتابعت أن هذه الأسلحة تأتي في إطار ما وصفتها بصفقة عسكرية ضخمة بين إسرائيل والولايات المتحدة.

كما قالت القناة الإسرائيلية إن إسرائيل سعت إلى أن تكون الصفقة وفق ما تتطلبه احتياجاتها العسكرية، في وقت تواصل فيه حملتها العسكرية على قطاع غزة للشهر الرابع وتلوح بعملية واسعة ضد حزب الله في لبنان.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إنها لم تطلع على تقارير إعلامية إسرائيلية بشأن وصول شحنة مساعدات عسكرية أميركية جديدة لإسرائيل.

وأواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الولايات المتحدة أرسلت أكثر من 230 طائرة شحن، و20 سفينة محملة بالأسلحة لإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة.

وضمت الشحنات الأميركية السابقة أسلحة متنوعة شملت القنابل، وقذائف المدفعية، والمركبات المدرعة، والمعدات القتالية الأساسية للجنود.

وفي نهاية الشهر الماضي، تحدثت بعض التقارير عن رفض واشنطن الموافقة على طلب إسرائيل شراء طائرات مروحية هجومية من طراز أباتشي.

وبعد إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعهدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بدعم تل أبيب عسكريا مهما استغرق الأمر لتمكينها من “الدفاع عن نفسها”، كما نشرت حاملات طائرات وسفنا حربية عدة في المنطقة.