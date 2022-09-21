شحنة من زيت الوقود العراقي الملوث تثير مخاوف جديدة بشان الجودة

أوضحت مصادر تجارية لرويترز اليوم الأربعاء 21\9\2022 أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) باعت في الأسابيع الأخيرة شحنة من زيت الوقود ملوثة بمادة تنظيف كيماوية.

وقالت ثلاثة من المصادر إن الأمر يتعلق بشحنة تتراوح بين 600 ألف و 700 ألف طن من زيت الوقود عالي الكبريت تم توريدها لزبائن سومو.

وأضافوا أن الشحنة تحتوي على مركبات عضوية مكلورة تتراوح بين 90 و 130 جزءا في المليون.

ولم ترد سومو حتى الآن على طلب للتعليق.

وعادة ما تقوم المصافي بشراء زيت الوقود عالي الكبريت لإخضاعه لمزيد من المعالجة في وحدات تكرير ثانوية لإنتاج منتجات نفطية ذات جودة أعلى.

وأوضح أحد المصادر أن الحد الأقصى لمحتوى المركبات العضوية المكلورة في زيت الوقود في المصافي هو خمسة أجزاء في المليون، وأن أي مستويات أعلى من ذلك يمكن أن تتسبب في إلحاق أضرار بوحدات المعالجة.

وهذه أحدث واقعة في سلسلة من حالات الوقود الملوث التي ظهرت هذا العام. فخلال الفترة من مارس آذار إلى أبريل نيسان تسبب الوقود الملوث في تعطل سفن في سنغافورة أكبر مركز في العالم لتزويد السفن بالوقود.

وقال مصدر آخر “إن زيت الوقود عالي الكبريت يذهب إلى تغذية (المصفاة)، ولذلك فإنه ليس له تأثير على خزانات الوقود”، لكنه أشار إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يتم إنجاز الأمر بالكامل.

وذكر المصدر الأول أن التأثير على الأسعار محدود حتى الآن في ظل وفرة الإمدادات.