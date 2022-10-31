شحن كميات قياسية من الحبوب من موانئ أوكرانيا

قالت أوكرانيا إن 12 سفينة أبحرت من موانيها، الاثنين، محملة بكميات قياسية بالنسبة ليوم واحد من المنتجات الزراعية بعد يومين من توقف روسيا عن الاضطلاع بدورها في صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وانسحبت روسيا، التي غزت أوكرانيا في 24 فبراير شباط، من اتفاق البحر الأسود “لأجل غير مسمى” قائلة إن السبب هو عدم قدرتها على “ضمان سلامة السفن المدنية” التي تسافر بموجب الاتفاقية بعد هجوم على سفنها.

لكن متحدثا باسم الإدارة العسكرية لأوديسا قال صباح الاثنين إن 354500 طن شُحنت من الموانئ الأوكرانية في أكبر كمية تم شحنها في يوم واحد منذ توسط تركيا والأمم المتحدة في إبرام اتفاق الحبوب في يوليو تموز.

وكانت أوكرانيا قد شحنت ما يقل قليلا عن هذه الكمية، أي 345 ألف طن، في 27 سبتمبر أيلول.

وكتب وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف على تويتر يقول “اليوم غادرت 12 سفينة الموانئ الأوكرانية”.

وأضاف “وفود الأمم المتحدة والوفود التركية توفر عشرة فرق لتفتيش 40 سفينة بهدف تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود. وقد وافق الوفد الأوكراني على خطة التفتيش هذه. وتم إبلاغ الوفد الروسي”.

وقال كوبراكوف إن أربع سفن أخرى سمح لها بالتوجه إلى الموانئ الأوكرانية بعدما خضعت بالفعل لعملية تفتيش من ممثلي الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا وروسيا.

وقال إن من بين السفن التي غادرت أوكرانيا اليوم الاثنين هناك سفينة (إيكاريا إينجيل) وهي متجهة إلى إثيوبيا وتحمل 40 ألف طن من الحبوب.

وكتب كوبراكوف على تويتر يقول إن “هذه هي (السفينة) السابعة المستأجرة من جانب الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي. وهذه المواد الغذائية مخصصة لسكان إثيوبيا الذين واجهوا احتمالا حقيقيا بحدوث مجاعة جماعية”.