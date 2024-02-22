شراكة استراتيجية بين إكس بنج الصينية للسيارات الكهربائية وشركة إماراتية

أعلنت شركة إكس بنج الصينية اليوم الخميس إنها أقامت شراكة استراتيجية مع مجموعة علي وأولاده في الإمارات فضلا عن إضافة إيطاليا لخططها الخاصة بقارة أوروبا، وذلك في وقت تعمل فيه شركة تصنيع السيارات الكهربائية الصينية على تعزيز توسعها في الخارج.

ويضيف هذا الإعلان إلى شراكات إكس بنج مع شركات محلية في أسواق مصر وأذربيجان والأردن ولبنان.

وقالت الشركة في بيان على حسابها على وي تشات إنها ستطرح نماذج متعددة للبيع وسيتم تسليمها إلى خمس دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بداية من الربع الثاني من هذا العام.

وستبدأ إكس بنج في تقديم طرازي جي6 وجي9 من السيارات الرياضية متعددة الأغراض في الإمارات اعتبارا من الربع الثالث، بينما ستبدأ عمليات تسليم طرازي بي7 سيدان وجي9 في الأردن ولبنان من الربع الثاني وفي مصر اعتبارا من الربع الثالث.

كما وسعت الشركة خططها للسوق الأوروبية لتشمل إيطاليا. وكانت قد قالت في وقت سابق إنها تخطط للتوسع في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في معرض للسيارات في ميونيخ في سبتمبر أيلول الماضي.

وإلى جانب السعي لضمان موطئ قدم أكبر عالميا، تتطلع إكس بنج إلى المزيد من الاستثمارات في التوظيف والبحث والتطوير المرتبط بالذكاء الاصطناعي، إذ تسعى للصمود وسط ما تصفه بأنه “بحر هائج” من المنافسة في أكبر سوق للسيارات في العالم.