الخميس 21 ذو الحجة 1445 ﻫ - 27 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شراكة بين "دي.بي.إس والمشرق" لتنفيذ تحويلات مالية دولية للأفراد "بنفس اليوم"

منذ 45 دقيقة
بنك المشرق في دبي

بنك المشرق في دبي

A A A
طباعة المقال

قال بنكا المشرق في دبي ودي.بي.إس السنغافوري (الخميس 27-6-2024) إنهما سيتعاونان للسماح لعملاء البنكين من الأفراد في الشرق الأوسط بتحويلات مالية في نفس اليوم، شبه فورية، بين الدول في أسواق محددة.

وستسمح الخدمة، التس ستفعل من خلال حلول الدفع بين الدول من دي.بي.إس التي تغطي 132 عملة في 190 سوقا، لعملاء المشرق الأفراد تنفيذ مدفوعات دولية في أسواق مختاره في أنحاء آسيا والهادي وأوروبا وأمريكا.

وقال البنكان في بيان إن الطلب على التحويلات المالية الرقمية والتجارة عبر الإنترنت تزايد في أنحاء العالم مع توقعات بأن تتخطى تدفقات المدفوعات العالمية بين الدول 250 تريليون دولار بحلول 2027 ارتفاعا مما يقرب من 150 تريليون دولار في 2017.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

برنامج الأغذية العالمي / إيلوج مباهوندوم. الأشخاص الذين يبحثون عن مأوى عند نقطة دخول للاجئين تقع على بعد 5 كيلومترات من الحدود التشادية مع السودان. وكان معظم هؤلاء الأشخاص قد نزحوا داخليًا بالفعل في منطقة دارفور
وزارة الصحة السودانية تحذر من حملات تطعيم مجهولة في الخرطوم
شهداء في قطاع غزة - رويترز
غزة تحت النار
الصحة في غزة: 37765 فلسطينياً استشهدوا منذ 7 أكتوبر
القصف الإسرائيلي على مدرسة الأونروا في غزة
غزة تحت النار
غزة تحت النار.. قصف عنيف على القطاع ونزوح كبير من حي الشجاعية

الأكثر قراءة

التحذيرات الدولية للبنان تتوالى... فات الأوان
غارة إسرائيلية عنيفة تدمر مبنى بالكامل في النبطية بجنوب لبنان
فيديو.. غارة إسرائيلية عنيفة تدمر مبنى بالكامل في النبطية بجنوب لبنان
جثة مجهولة
جثة فتاة عارية وابن جيرانها مطعون.. جريمة مروعة تهز المغرب