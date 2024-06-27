شراكة بين "دي.بي.إس والمشرق" لتنفيذ تحويلات مالية دولية للأفراد "بنفس اليوم"

قال بنكا المشرق في دبي ودي.بي.إس السنغافوري (الخميس 27-6-2024) إنهما سيتعاونان للسماح لعملاء البنكين من الأفراد في الشرق الأوسط بتحويلات مالية في نفس اليوم، شبه فورية، بين الدول في أسواق محددة.

وستسمح الخدمة، التس ستفعل من خلال حلول الدفع بين الدول من دي.بي.إس التي تغطي 132 عملة في 190 سوقا، لعملاء المشرق الأفراد تنفيذ مدفوعات دولية في أسواق مختاره في أنحاء آسيا والهادي وأوروبا وأمريكا.

وقال البنكان في بيان إن الطلب على التحويلات المالية الرقمية والتجارة عبر الإنترنت تزايد في أنحاء العالم مع توقعات بأن تتخطى تدفقات المدفوعات العالمية بين الدول 250 تريليون دولار بحلول 2027 ارتفاعا مما يقرب من 150 تريليون دولار في 2017.