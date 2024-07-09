شراكة بين طيران الرياض ودلتا الأمريكية لتنمية الشبكة

قالت شركة طيران الرياض اليوم الثلاثاء 9 يوليو/تموز 2024، إنها دخلت في شراكة مع شركة الطيران الأمريكية دلتا إيرلاينز مع قيام شركة الطيران السعودية الناشئة بتنمية شبكتها المحتملة قبل إطلاق عملياتها العام المقبل.

وستكون طيران الرياض، المملوكة لصندوق الثروة السيادية السعودي صندوق الاستثمارات العامة، ناقلة وطنية ثانية مقرها الرياض، إلى جانب الناقلة الوطنية الحالي الخطوط السعودية، التي مقرها في جدة.

وتحاول شركة الطيران بناء شبكتها من خلال سلسلة من الشراكات الثنائية ومشاركة الرمز بدلا من الاعتماد فقط على طائراتها، أو الانضمام إلى تحالف رسمي لشركات الطيران.

وفي الشهر الماضي، أعلنت الشركة عن شراكات مع الخطوط الجوية السنغافورية وإير تشاينا.

وقالت طيران الرياض إن دلتا ستكون شريكا حصريا لها في أمريكا الشمالية، مما يتيح لعملائها الوصول إلى مئات الوجهات في الولايات المتحدة.

وأضافت أنه بالنسبة لعملاء دلتا، ستفتح الشراكة وجهات جديدة في السعودية.