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شراكة جديدة.. العراق يختار شركة هوالو الصينية لتطوير مصفاة الفاو

منذ 19 دقيقة
العراق يوقع اتفاقا مع شركة صينية لتطوير مصفاة الفاو

العراق يوقع اتفاقا مع شركة صينية لتطوير مصفاة الفاو

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ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن العراق وقع اتفاقا مع شركة هوالو الصينية للهندسة اليوم الأربعاء لتطوير مصفاة الفاو التي تبلغ طاقتها 300 ألف برميل يوميا.

ونقلت الوكالة عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء قوله في بيان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رعى مراسم توقيع عقد مشروع مصفى الفاو الاستثماري، بطاقة 300 ألف برميل يوميا ضمن مشاريع ميناء الفاو الكبير”.

وشركة هوالو تابعة للشركة الصينية للهندسة الكيميائية (سي.إن.سي.إي.سي) وهي أحدث كيان صيني يوقع مشروعا في قطاع النفط والغاز مع العراق.

ولم تذكر وكالة الأنباء العراقية مزيدا من التفاصيل عن الاتفاق.

وفازت شركة يونايتد إنرجي الصينية (يو.إي.جي) يوم السبت بتطوير حقل الفاو للنفط والغاز الذي يقع في منطقة الحدود العراقية الكويتية الإيرانية.

والشركات الصينية هي الشركات الأجنبية الوحيدة التي فازت بتراخيص تنقيب في العراق في جولة تراخيص جرت 11 و13 مايو أيار.

    المصدر :
  • رويترز

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