شراكة قطرية إيطالية لتطوير أكبر مشروع للغاز المسال في العالم

وقعت قطر للطاقة اتفاق شراكة مع شركة إيني الإيطالية الأحد (19 يونيو حزيران) من أجل توسعة حقل الشمال الشرقي، وهو أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، وذلك عقب اتفاق مع شركة توتال إنرجيز في وقت سابق من الشهر.

وتدخل قطر في شراكات مع شركات طاقة عالمية في أولى وكبرى مراحل مشروع التوسعة الذي تبلغ كلفته نحو 30 مليار دولار والذي من شأنه أن يعزز مكانة قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وقال سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة إن إيني ستملك 25 في المئة من مشروع مشترك جديد، مما يمنحها حصة 3.12 بالمئة في مشروع التوسعة الذي يُتوقع أن يبدأ الإنتاج في أوائل 2026.

“يسعدني اليوم أن أرحب بالسيد كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة (إيني) الإيطالية للإعلان عن اختيار شركة إيني شريكا لقطر في الطاقة لهذا المشروع الاستراتيجي، كما أود أن أشكر السيد ديسكالزي لمشاركة إيني في هذه العملية التنافسية، وأهنئها على توقيع هذه الاتفاقية التي ستعزز من التعاون الثنائي لعقود قادمة”.

وقالت إيني في بيان “إنها خطوة استراتيجية بالنسبة لإيني من شأنها أن تعزز وجود إيني في الشرق الأوسط وتمنحها موطئ قدم لدى منتج عالمي رائد للغاز الطبيعي المسال”.

وقال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني في مؤتمر صحفي إن الانبعاثات الكربونية المنخفضة للمشروع ساهمت في جذب اهتمام الشركة.

والغاز الطبيعي المسال لا يخلو من الانبعاثات لكنه يحظى باهتمام خاص، لا سيما مع بحث أوروبا عن بدائل لموارد الطاقة الروسية، خاصة تلك التي لا تتطلب استخدام الفحم الذي تنتج عنه انبعاثات كثيفة من الكربون.

وتقدمت شركات النفط الكبرى بعطاءات للمشاركة في تشييد أربعة خطوط للإنتاج بما يشمل منشآت إسالة وتنقية. وقالت شركة توتال إنرجيز إنها ستحوز 25 بالمئة من خط إنتاج، مما يمنحها حصة 6.25 بالمئة تقريبا من الخطوط الأربعة.

وحقل الشمال جزء من أكبر حقل للغاز في العالم والذي تتقاسمه قطر مع إيران التي تطلق على الشطر الخاص بها اسم حقل بارس الجنوبي.

وتتضمن خطة توسعة حقل الشمال إجمالا ستة خطوط إنتاج للغاز الطبيعي المسال من شأنها أن تزيد قدرة قطر على الإسالة من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027. والخطان الخامس والسادس جزءان من المرحلة الثانية التي يُطلق عليها اسم حقل الشمال الجنوبي.

وقالت مصادر إن شركات إكسون موبيل وشل وكونوكو فيليبس ستشارك أيضا في توسعة حقل الشمال.

وذكر الكعبي أنه بمجرد اكتمال الاستثمارات، فمن المتوقع أن يشكل المشترون الآسيويون نصف السوق بالنسبة للمشروع والمشترون في أوروبا البقية.

“بالتوقيع على هذه الاتفاقية، ستكون هذه الشراكة على شكل شركة مشروع مشترك تمتلك فيه قطر للطاقة حصة 75 بالمئة بينما ستمتلك إيني الحصة المتبقية والبالغة 25 بالمئة.؜ وفي المقابل تمتلك شركة المشروع المشترك 12.5 بالمئة؜ من المشروع في حقل الشمال الشرقي”.

وعرضت توتال وإكسون وشل وإيني وشيفرون على قطر للطاقة فرصا للاستثمار في أصول مهمة تملكها بالخارج. وقطر للطاقة وإيني شريكتان في مشروعات نفط وغاز في عمان والمكسيك والمغرب وموزامبيق وكينيا.