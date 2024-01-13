شرطة الإكوادور: إطلاق سراح 11 حارسا احتجزهم نزلاء رهائن بأحد السجون

أعلنت الشرطة في الإكوادور (السبت 13-1-2024) إطلاق سراح 11 حارسا احتجزهم نزلاء رهائن في سجن إزميرالدس.

وكان هؤلاء الأشخاص ضمن 158 حارسا و20 موظفا إداريا جرى احتجازهم رهائن منذ يوم الاثنين في سبعة سجون على الأقل وسط تصاعد حاد في أعمال العنف بالدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وكان الرئيس دانيال نوبوا قد اعلن حالة الطوارئ، وهي أداة استخدمها سلفه ولم تحقق نجاحا يُذكر، لمدة 60 يوما ليتسنى تسيير دوريات عسكرية، وفرض حظر تجول ليلي على مستوى البلاد.

وجاء الإجراء ردا على اختفاء أدولفو ماسياس زعيم عصابة لوس تشونيروس الإجرامية من السجن الذي كان يقضي فيه عقوبة مدتها 34 سنة، وعلى وقوع حوادث في ستة سجون من بينها احتجاز حرس سجن رهائن.