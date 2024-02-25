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شرطة الاحتلال تفرق بالقوة مظاهرات حاشدة تدعو لانتخابات مبكرة

منذ 49 دقيقة
الشرطة الإسرائيلية

الشرطة الإسرائيلية

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فرقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالقوة مظاهرات حاشدة تدعو لانتخابات مبكرة.

وخرج مئات المتظاهرين في تل أبيب ومدن أخرى للمطالبة بإبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى والدعوة لإسقاط الحكومة وتنظيم انتخابات مبكرة، في حين جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعوده باستعادة المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين بالقوة.

كما اعتدت الشرطة بالضرب على متظاهرين وسط تل أبيب من بينهم أسيرة أطلق سراحها في قطاع غزة ضمن الصفقة الأولى التي أبرمت بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 18 متظاهرا في ظل استمرار إغلاق مفرق طرق رئيسي وسط تل أبيب.

ورفع المتظاهرون لافتات تتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالمسؤولية عن الفشل في التعامل مع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتزامنا مع الاحتجاجات، جدد نتنياهو وعوده باستعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، قائلا “سنستعيد الرهائن وسنقضي على حماس، ونحقق أهداف الحرب من خلال مزيج من الضغط العسكري والمفاوضات الحازمة”.

    المصدر :
  • الجزيرة

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