شرطة بريطانيا تلقي القبض على 3 رجال في تحقيق لمكافحة الإرهاب

قالت الشرطة البريطانية اليوم الأربعاء إنها ألقت القبض على ثلاثة رجال في شمال إنجلترا للاشتباه في “ارتكابهم أعمال إرهاب والتجهيز لها والتحريض عليها”.

وذكر روب بوتس مساعد قائد الشرطة “هذا المساء، نفذنا عددا من أوامر الاعتقال المزمعة في إطار تحقيق جار لمكافحة الإرهاب”. وبوتس هو المسؤول عن أعمال الشرطة لمكافحة الإرهاب في شمال غرب إنجلترا.

وأضاف “احتُجز ثلاثة رجال لاستجوابهم… في الوقت الذي نجري فيه مزيدا من التحقيقات”.

ولم يقدم البيان الصادر عن شرطة منطقة مانشستر الكبرى مزيدا من التفاصيل حول الاعتقالات، لكنه قال إن الشرطة لا تعتقد في الوقت الحالي أن هناك أي تهديد أكبر مرتبط بالرجال الثلاثة.