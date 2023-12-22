شرطة بيرو تكشف عن حادث في منجم للذهب ومقتل عمّال

أفادت الشرطة المحلية أمس الخميس، بأن سبعة عمال على الأقل، في منجم صغير للذهب في جنوب بيرو، لقوا حتفهم فيما يعتقد أنه حادث.

وقال قائد الشرطة المحلية إنريكي فيليبي مونروي لإذاعة آر.بي.بي، إنه عُثر على جثث الضحايا على عمق 1.5 كيلومتر في المنجم وعلى أطرافها إصابات.

وذكر مونروي أن الأدلة الأولية تشير إلى حدوث انهيار في المنجم الواقع في بلدة لا رينكونادا. وتضم المنطقة مئات المناجم الصغيرة ويعمل العديد منها من دون التصاريح القانونية السليمة.

وتتكرر الانهيارات أو الحوادث في المناجم غير الرسمية أو غير القانونية في بيرو، ثاني أكبر منتج للنحاس وسابع أكبر منتج للذهب في العالم، لأن العمال يستخرجون الخام من دون اتباع القواعد الخاصة بالسلامة أو البيئة.

وقُتل تسعة من موظفي الأمن في أحد أكبر مناجم الذهب في شمال بيرو في هجوم مسلح هذا الشهر. واتهمت الحكومة وشركة التعدين “عصابات إجرامية” تعمل نيابة عن شركات تعدين غير قانونية بالوقوف وراء الحادث.