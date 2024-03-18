الأثنين 8 رمضان 1445 ﻫ - 18 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شرطة تورونتو: ارتفاع جرائم الكراهية ضد المسلمين في أكبر مدن كندا

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 18 - مارس - 2024 9:58 مساءً
مبنى محكمة تورونتو في كندا

مبنى محكمة تورونتو في كندا

A A A
طباعة المقال

قالت شرطة تورونتو الاثنين إن عدد جرائم معاداة السامية وجرائم الكراهية ضد المسلمين في تورونتو، أكبر مدن كندا، ارتفع كثيرا بالتزامن مع الحرب في غزة التي أعقبت هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وقال قائد شرطة مدينة تورونتو مايرون ديمكيو في بيان إن المدينة شهدت 69 حالة اعتقال و173 تهمة تتعلق بجرائم الكراهية خلال تلك الفترة.

وأضاف البيان أنه منذ أكتوبر\تشرين الأول 2023، شهدت تورونتو 203 جريمة كراهية مؤكدة، بزيادة 93 بالمئة عن العام السابق.

وذكر ديمكيو أن جرائم الكراهية عبر المكالمات الهاتفية انخفضت في ديسمبر\كانون الأول ويناير\كانون الثاني، لكنها ارتفعت بعد ذلك في فبراير\شباط بنسبة 67 بالمئة.

وأوضح ديمكيو أن من بين 84 جريمة كراهية حتى الآن في عام 2024، كانت 56 بالمئة منها معادية للسامية.

وأضاف أن ثاني أعلى فئة ضمن جرائم الكراهية هذا العام هي الجرائم التي تستهدف مجتمع الميم بتنويعاته، وتلتها جرائم معاداة السود ومعاداة المسلمين والعرب وفلسطين.

وقال ديمكيو للصحفيين “رغم أن عدم الإبلاغ عن جميع أشكال جرائم الكراهية يمثل مصدر قلق، فأنا أعلم من خلال الحديث إلى الناس في المدينة أن معاداة الإسلام مصدر قلق كبير، وبالنظر إلى إحصاءاتنا، أشعر بالقلق إزاء النقص الكبير في الإبلاغ عنها”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

تحت شعار "نموت ولا نتجنّد".. شرطة الاحتلال تقمع المتظاهرين
منظمة دولية تطالب بالحد من هجمات الحوثيين
مراسل الجزيرة الزميل إسماعيل الغول (الجزيرة)
غزة تحت النار
بعد 12 ساعة من الاعتقال.. الإفراج عن مراسل الجزيرة إسماعيل الغول

الأكثر قراءة

الرئيس الأمريكي جو بايدن
حالة من الغضب والهستيريا تصيب بايدن بعد سماعه هذا الخبر!
عناصر من قوى الأمن
مُصاب بطلق ناري في خاصرته في البقاع.. وقوى الأمن تكشف مفاجأة!
الشرطة الأمريكية
لبناني معتقل في أمريكا يعترف بانتمائه لحزب الله.. هذا ما كنت سأفعله في نيويورك!