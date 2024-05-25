السبت 17 ذو القعدة 1445 ﻫ - 25 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شرطة جامعة كاليفورنيا-لوس انجليس تعتقل أول شخص في هجوم غوغاء على الحرم الجامعي

منذ ساعتين
A A A
طباعة المقال

 بعد ثلاثة أسابيع من قيام حشد من الغوغاء بمهاجمة نشطاء مؤيدين للفلسطينيين معتصمين في جامعة كاليفورنيا-لوس انجليس، ألقت الشرطة القبض على شخص لأول مرة في أعمال العنف، وقالت إنه شوهد في لقطات مصورة وهو يضرب الضحايا بعمود خشبي.

وقالت إدارة شرطة الجامعة في بيان أمس الجمعة إن المشتبه به، ويدعى إيدان أون (18 عاما)، تم احتجازه يوم الخميس في مدينة بيفرلي هيلز للاشتباه في قيامه بالاعتداء بسلاح مميت.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الشاب، الذي قالت الشرطة إنه لا علاقة له بجامعة كاليفورنيا-لوس انجليس، هو طالب في مدرسة ثانوية في بيفرلي هيلز.

وهذا هو أول شخص تلقي الشرطة القبض عليه في تحقيقاتها في أعمال العنف التي اندلعت في الحرم الجامعي بين النشطاء المؤيدين للفلسطينيين الذين نصبوا مخيما للاحتجاج على الحرب الإسرائيلية في غزة، ومجموعة هاجمتهم في وقت متأخر من ليلة 30 أبريل نيسان.

واقتحم المهاجمون الملثمون، الذين وصفهم مسؤولو الجامعة والشرطة بأنهم “محرضون”، موقع الاحتجاج بالهراوات والعصي، مما أدى إلى مناوشات ضارية تبادل فيها الجانبان الضربات ورش كل منهما الآخر برذاذ الفلفل.

وتعرض مسؤولو الجامعة والشرطة لانتقادات شديدة من حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم وآخرين بشأن كيفية استجابتهم للمواجهة، التي استمرت لمدة ثلاث ساعات على الأقل في الصباح الباكر من يوم أول مايو أيار قبل أن تتحرك الشرطة وتستعيد النظام.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي يخضع لإجراء طبي غير جراحي
انهيار أرضي يتسبب في دفن أكثر من 300 في بابوا غينيا الجديدة
الولايات المتحدة تعلن عن حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار

الأكثر قراءة

الدولار
الدولار يحوم قرب أعلى مستوى في أسبوع
للواء أساف حمامي قائد لواء الجنوب في فرقة غزة
غزة تحت النار
فضيحة في إسرائيل.. كيف دفنوا اللواء آساف حمامي وقد أسرته كتائب القسام!؟
بيني غانتس
بالقوة أو بالترتيب.. غانتس يحدد تاريخ إعادة المستوطنين إلى منازلهم قرب لبنان!