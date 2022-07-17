شرطة جنوب أفريقيا: مقتل 9 في عمليات إطلاق نار منفصلة

قالت شرطة جنوب أفريقيا الأحد، إنها تلاحق مشتبها بهم بعد مقتل تسعة أشخاص بالرصاص في وقائع منفصلة في إقليمين في جنوب أفريقيا السبت.

وتأتي أحدث موجة من عمليات القتل في أعقاب ارتفاع في الوفيات بسبب العنف في بلد يشهد واحدا من أعلى معدلات جرائم القتل في العالم.

وقالت السلطات في بيان إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان في منطقة ثيمبليهل في إقليم جوتينج، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن مجموعة من الرجال كانت تلعب النرد في زاوية شارع السبت، عندما هاجمهم مسلحون مجهولون وأطلقوا النار عليهم.

وقالت الشرطة “أربعة أشخاص تأكدت وفاتهم في الموقع السبت واثنان نقلا إلى أقرب مركز طبي إثر إصابتهما بطلقات نارية”.

وفي واقعة أخرى في المنطقة نفسها الواقعة في جنوب جوهانسبرج، قالت الشرطة إن رجلا (36 عاما) عثر عليه مقتولا بالرصاص بعد سرقة ممتلكاته ومنها دراجة وهاتف محمول، وقالت الشرطة إن دافع إطلاق النار لا يمكن تأكيده حاليا.

ومن ناحية أخرى بدأت شرطة إقليم وسترن كيب تحقيقا في ملابسات جريمة قتل ثلاثة الليلة الماضية في بلدة خايليتشا، وقال الكولونيل أندريه تروت إن رابعا قتل في واقعة منفصلة.

وقال مسؤولون الجمعة إن السلطات اعتقلت ثمانية مشتبه بصلتهم بعمليات إطلاق نار وسطو مسلح “عشوائية”، لستة أشخاص وقعت مساء يوم الخميس في بلدة ألكسندرا في جوهانسبرج.

ويقتل نحو 20 ألف شخص سنويا في جنوب أفريقيا التي يقطنها نحو 60 مليون نسمة.