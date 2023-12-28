شرطة كوريا الجنوبية تدافع عن تحقيقها مع الممثل لي سون-كيون

دافع رئيس الشرطة المحلية التي حققت مع الممثل الكوري الجنوبي لي سون-كيون بتهمة تعاطي المخدرات بشكل غير قانوني الخميس عن الاستجواب القاسي الذي خضع له الممثل قبل العُثور عليه ميتا.

وقال كيم هوي-يونج قائد شرطة مدينة إنتشون في مؤتمر صحفي إن الإجراءات برمتها لها ما يبررها وتمت بموافقة لي وعبر عن “أسفه العميق” لوفاته وقدم تعازيه لأسرته.

وتوفي لي (48 عاما) الذي لعب دور رب أسرة ثرية في فيلم (باراسايت) “طفيلي” الحائز على جائزة الأوسكار أمس الأربعاء 27\12\2023.

وأبدى صناع السينما والجمهور على حد سواء تعاطفهم وحزنهم لوفاة لي بينما أثيرت تساؤلات حول طبيعة التحقيق القاسية والعلنية التي تعرض لها والتي عمقت من التغطية إعلامية لحياته الشخصية.

وقال كيم إن استجواب الشرطة للممثل لي ثلاث مرات منها جلسة تحقيق استمرت الليل بأكمله كان ضروريا للاستماع إلى أقواله وهو الإجراء الذي تم في حضور محاميه.

وأضاف أن “التحقيق مع الراحل تم بناء على بلاغات وإفادات وأدلة محددة وبموجب إجراءات قانونية مقررة”.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، نفى لي قبل وفاته أنه تعمد تعاطي مخدرات بشكل غير قانوني، وقال إنه تعرض للخداع من قبل نادلة في حانة حاولت ابتزازه.

وقد استجوبته الشرطة ثلاث مرات منذ أكتوبر\تشرين الأول واستغرقت آخر جلسة تحقيق 19 ساعة إذ غادر مركز الشرطة عشية الاحتفال بعيد الميلاد.

ورفض الرد على أسئلة الصحفيين بشأن الاتهامات الموجهة إليه لكنه قال إنه يتعاون بشكل كامل مع التحقيق.

وعُثر عليه منتحرا داخل سيارة في متنزه بالعاصمة سول بعد الإبلاغ عن اختفائه.