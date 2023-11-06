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شرطة لندن تطلب عدم التظاهر في ذكرى يوم الهدنة

منذ 35 ثانية
شرطة لندن

شرطة لندن

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طلبت شرطة لندن اليوم الاثنين عدم تنظيم أي احتجاجات مطلع الأسبوع المقبل الذي يوافق الاحتفال بيوم الهدنة، وذلك بعد أن انتقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مساعي تنظيم مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في اليوم ذاته.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن السلطات طلبت من منظمي الاحتجاجات التفكير في تأجيل أي مظاهرات في لندن مطلع الأسبوع المقبل بسبب مخاوف أمنية.

وذكرت الشرطة في وقت سابق أن محتجين مؤيدين للفلسطينيين يعتزمون تنظيم “مظاهرة كبيرة” يوم السبت لكنها لم تشر إليهم في بيانها الأخير.

وقال نائب مساعد المفوض أدي أديلكان “رسالتنا إلى المنظمين واضحة: من فضلكم، نطلب منكم إعادة النظر بشكل عاجل. ليس من المناسب تنظيم أي احتجاجات في لندن مطلع الأسبوع المقبل”.

ويوافق يوم السبت المقبل ذكرى الاحتفال بيوم الهدنة الذي يصادف نهاية الحرب العالمية الأولى.

وتؤيد بريطانيا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وتقصف إسرائيل قطاع غزة يوميا منذ ذلك الحين، مما أسفر عن استشهاد أكثر من عشرة آلاف شخص وفقا لما أعلنته السلطات الصحية الفلسطينية.

    المصدر :
  • رويترز

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