شرطة مدينة إنديانابوليس تعتقل مشتبها به بعد مقتل جندي هولندي

ألقت شرطة مدينة إنديانابوليس الأمريكية الثلاثاء القبض على شاب يبلغ من العمر 22 عاما، يُعتقد أنه مسؤول عن إطلاق النار على ثلاثة جنود هولنديين الأسبوع الماضي ما أدى لمقتل أحدهم، وذلك بعد أن تقدم الشهود بأقوال ومقاطع فيديو ساعدت في التحقيق.

تعرض جنود القوات الخاصة الهولندية الثلاثة الموجودون فى الولايات المتحدة من أجل التدريب لإطلاق النار خارج فندق، وذلك فى ساعة مبكرة من صباح السبت، وقالت الشرطة إن أحدهم، ويدعى سيمي بويتسيما (26 عاما)، توفي متأثرا بجراحه الاثنين.

وقالت وزارة الدفاع الهولندية الاثنين إن الجنديين الآخرين في المستشفى وحالتهما مستقرة، دون إعطاء تفاصيل جديدة عن الحادث، ووصفت الشرطة إصاباتهما بأنها لا تهدد الحياة.

وقالت إدارة شرطة مدينة إنديانابوليس في بيان إنها “حددت مكان الشخص الذي يعتقد أنه مسؤول عن إطلاق النار صباح السبت والذي أسفر عن مقتل رجل وإصابة اثنين آخرين، وألقت القبض عليه إنه رهن الاعتقال حاليا بتهمة القتل”.

ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل جديدة عن إطلاق النار، واكتفى بيان سابق للشرطة بأن مشكلة “وقعت بين الضحايا والمشتبه به (أو بهم) مما أسفر عن إطلاق النار”.