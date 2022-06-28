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شرط روسي لإنهاء حرب أوكرانيا خلال يوم واحد

منذ ساعة واحدة
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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قال الكرملين، الثلاثاء، إن هجومه في أوكرانيا سينتهي عندما تستسلم السلطات والجيش الأوكرانيين.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: “يمكن للجانب الأوكراني إنهاء (النزاع) في غضون يوم واحد”.

وتابع: “يجب إصدار أوامر للوحدات القومية بإلقاء السلاح، ويجب إصدار أوامر للجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم، ويجب تنفيذ كل الشروط التي وضعتها روسيا. حينها سينتهي كل شيء خلال يوم واحد”.

وسيطرت القوات الروسية على مناطق واسعة في جنوبي أوكرانيا منذ انطلاق الحرب، وكانت روسيا قد ضمت بالفعل شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام .2014 وأصبحت تسيطر على كامل ساحل أوكرانيا على بحر آزوف، وعلى أجزاء من ساحلها على البحر الأسود.

الطرح رفضه مرار ا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي تعهد باستعادة المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو مؤخرا، بعد فترة وجيزة من عودته من زيارة للخطوط الأمامية في الجنوب: “لن نسلم الجنوب لأي شخص”.

وتعهد باستعادة “كل ما يخصنا”، كما تعهد زيلينسكي أيضا باستعادة الوصول الآمن إلى البحر الأسود وبحر أزوف.

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